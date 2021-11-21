«زي النهارده» وفاة العالم الباكستانى محمد عبدالسلام 21 نوفمبر 1996

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محمد عبدالسلام، عالم فيزياء باكستانى، حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979 وهو مولود في 29 يناير 1926 في جهانج على مقربة من لاهور بالبنجاب وتنقل في مراحل التعليم ثم التحق بالجامعة الحكومية وتخرج في 1944 وحصل على الماجستير في الرياضيات وفى 1946 حصل على منحة إلى جامعة كامبريدج بإنجلترا وهناك لفت الأنظار حينما حصل بتفوق، وفى سنتين على دبلومتين في الرياضة المتقدمة والفيزياء ثم سافر إلى معهد الدراسات المتقدمة في برنسيتون في نيو جيرسى بأمريكا وهناك وفى 2 مايو 1951 انتخب زميلاً للأبحاث العلمية في كلية سانت جون وبدأ نجمه يصعد دوليا وأخذت أبحاثه تحتل مكاناً بين أبحاث العلماء المتميزين وفى 1959 مُنِحَ وسام نجم باكستان وبسبب أبحاثه حاز العديد من الجوائز العلمية الدولية وفى 1964 عين مديرا للمركز الدولى للفيزياء النظرية في تريستا بإيطاليا وفى 1968 نال جائزة الذرة من أجل السلام وفى 1971 نال الميدالية الذهبية وجائزة يوليوس روبرت أوبنهايمر التذكارية 1977 ووسام «ماتيشى» من الأكاديمية الإيطالية بروما 1978 ثم وسام جون تورنس تيت من المعهد الأمريكى للفيزياء 1978 ونيشان الامتياز من باكستان 1979 ثم جائزة نوبل في الفيزياء 1979، ووسام أينشتين من اليونسكو 1979 إلى أن توفى «زي النهارده» في 21 نوفمبر 1996.في قريته التي ولد فيها