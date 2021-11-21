أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده» وفاة «إبراهيم هنانو» أحد قادة الثورة السورية 21 نوفمبر 1935

Print
«زي النهارده» وفاة «إبراهيم هنانو» أحد قادة الثورة السورية 21 نوفمبر 1935 «زي النهارده» وفاة «إبراهيم هنانو» أحد قادة الثورة السورية 21 نوفمبر 1935

اشترك لتصلك أهم الأخبار

إبراهيم هنانو إبراهيم سليمان أغا، هذا هو اسمه كاملا، وهو زعيم سورى قاوم الغزو الفرنسى، وكان أحد قادة الثورة السورية على المستعمر الفرنسى، وهو مولود في 1869 في كفر تخاريم بمحافظة إدلب غربى حلب في سوريا، ونشأ في أسرة ثرية وكان والده أحد أثرياء مدينة كفر تخاريم وكذلك والدته، حصل هنانو على الابتدائية ثم الثانوية من حلب، ودرس الحقوق في الآستانة، وعاد ليعين قاضيا في بلدته كفر تخاريم، ثم انتخب عضوا في مجلس إدارة حلب ثم رئيسا لديوان الولاية وشجعه رشيد طليع والى حلب على الثورة في الشمال وقام جورو بتقديم إنذار تضمن حل الجيش السورى، وقبول الانتداب الفرنسى وقبول العملة الورقية الفرنسية،وتغيير ،واستجاب الملك ورفض العسكريون وقاد يوسف العظمة قتالا مع الفرنسيين انتهى بانتصارهم فقاموا بتقسيم سوريا ثم تم اختيار هنانو قائدا لقوات المجاهدين فأعلن الثورة وتكررت المواجهات بينه وبين الفرنسيين وحقق نجاحات متكررة، لكنهم دخلوا دمشق ثم حلب لقمع الثورة ولجأ هنانو وقواته إلى جبل الزاوية ثم إلى جبل الأربعين وأعلن دولة حلب،وتوقف دعم الثوار،وتم القضاء على ثورته فغادرللقدس وقبض عليه الإنجليزفى أغسطس1921 وسلموه للفرنسيين وحوكم أمام محكمة الجنايات الفرنسية في مارس 1922 وأطلق القاضى الفرنسى سراحه، وكان قد تم تعيين هنانو رئيسا للجنة الدستور في الجمعية التأسيسية لوضع الدستورالسورى في 1928 وفى 1932 وفى مؤتمر الكتلة الوطنية انتخب زعيما للكتلة الوطنية وفى 1935 قصد هنانو قريته لتفقد أعماله الزراعية،وتوفى «زي النهارده»فى 21 نوفمبر 1935.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أول ديسمبر».. وزير الصحة يعلن تنفيذ قرار الحكومة بشأن كورونا

«أول ديسمبر».. وزير الصحة يعلن تنفيذ قرار الحكومة بشأن كورونا

نداء مصر: تعديلات الحكومة على «الإيجار القديم» ينقذ 6% من الوحدات السكنية المهدرة

نداء مصر: تعديلات الحكومة على «الإيجار القديم» ينقذ 6% من الوحدات السكنية المهدرة

الحكومة تنفي وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد

الحكومة تنفي وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد

نائب يطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

نائب يطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»