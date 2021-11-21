«زي النهارده» وفاة «إبراهيم هنانو» أحد قادة الثورة السورية 21 نوفمبر 1935

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إبراهيم هنانو إبراهيم سليمان أغا، هذا هو اسمه كاملا، وهو زعيم سورى قاوم الغزو الفرنسى، وكان أحد قادة الثورة السورية على المستعمر الفرنسى، وهو مولود في 1869 في كفر تخاريم بمحافظة إدلب غربى حلب في سوريا، ونشأ في أسرة ثرية وكان والده أحد أثرياء مدينة كفر تخاريم وكذلك والدته، حصل هنانو على الابتدائية ثم الثانوية من حلب، ودرس الحقوق في الآستانة، وعاد ليعين قاضيا في بلدته كفر تخاريم، ثم انتخب عضوا في مجلس إدارة حلب ثم رئيسا لديوان الولاية وشجعه رشيد طليع والى حلب على الثورة في الشمال وقام جورو بتقديم إنذار تضمن حل الجيش السورى، وقبول الانتداب الفرنسى وقبول العملة الورقية الفرنسية،وتغيير الحكومة،واستجاب الملك ورفض العسكريون وقاد يوسف العظمة قتالا مع الفرنسيين انتهى بانتصارهم فقاموا بتقسيم سوريا ثم تم اختيار هنانو قائدا لقوات المجاهدين فأعلن الثورة وتكررت المواجهات بينه وبين الفرنسيين وحقق نجاحات متكررة، لكنهم دخلوا دمشق ثم حلب لقمع الثورة ولجأ هنانو وقواته إلى جبل الزاوية ثم إلى جبل الأربعين وأعلن دولة حلب،وتوقف دعم الثوار،وتم القضاء على ثورته فغادرللقدس وقبض عليه الإنجليزفى أغسطس1921 وسلموه للفرنسيين وحوكم أمام محكمة الجنايات الفرنسية في مارس 1922 وأطلق القاضى الفرنسى سراحه، وكان قد تم تعيين هنانو رئيسا للجنة الدستور في الجمعية التأسيسية لوضع الدستورالسورى في 1928 وفى 1932 وفى مؤتمر الكتلة الوطنية انتخب زعيما للكتلة الوطنية وفى 1935 قصد هنانو قريته لتفقد أعماله الزراعية،وتوفى «زي النهارده»فى 21 نوفمبر 1935.