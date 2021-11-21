حلمي بكر: «الفوضى تسببت في وجود حبوب هلوسة غنائية»

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قال الملحن حلمي بكر، إن «أي دولة بلا غناء وموسيقى لا تكون دولة».

وأضاف بكر، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح، مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، «الأغنية هي المرآة الحقيقية للمجتمع، مفيش حاجة اسمها غناء حر، والخطورة من فوضى الغناء التي تسببت في وجود حبوب هلوسة غنائية، تتم عن طريق مفردات وأصوات سيئة وألحان رخيصة».

وتابع الملحن الكبير: «الإذاعة والتليفزيون بيذيعوا مفردات رخيصة، هذه المفردات خلت بعض الشباب يدوروا في حلقة مفرغة من الهلوسة والتنطيط بلا معنى وعلى إيقاع صاخب، ونُقل ذلك للغناء المصري، ودوسنا على كل تاريخنا الغنائي نتيجة بعض الجهلاء، يقدم لنا حبوب هلوسة عن طريق الغناء».

واستكمل: «بسأل طفل مين مثلك الأعلى في الغناء، قالي أحمد موزة، سألته بيغني إيه يا ابني، قالي بيغني (أندال أندال).. هل هذه هي الأغنية؟».