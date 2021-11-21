«حزب الله» يدين قرار بريطانيا بحق «حماس»

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أدان «حزب الله» اللبناني،، قرار بريطانيا تصنيف حركة «حماس» تنظيما «إرهابيا»، واعتبرت القرار استمرارا لسياسة لندن بالانحياز التام إلى إسرائيل.

وقال «حزب الله»، ندين بشدة قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس تنظيما إرهابيا، ويعتبره قرارا خاطئا وظالما، مضيفا أنه استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني (إسرائيل) وسياساته القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير.

ودعا «حزب الله» الحكومة البريطانية إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظالم».

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت القرار البريطاني، معتبرة إياه «اعتداء غير مبرر» على الشعب الفلسطيني و«رضوخا للضغط الإسرائيلي