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الأهلي يستقبل مران الاتحاد السكندري

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الأهلي يستقبل مران الاتحاد السكندري الأهلي يستقبل مران الاتحاد السكندري

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استقبل نادي الأهلي مدينة نصر، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، مساء السبت، وذلك بعد تعذر إقامة تدريبات الفريق في الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحرص خالد بيبو، نجم النادى الأهلى السابق ورئيس قطاع الناشئين، على التريب بفريق الكرة بزعيم الثغر، وتواجد مع الفريق حتى انتهاء التدريب.

ويلتقي زعيم الثغر، مع المقاصة مساء الأحد، على الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

واختار حسام حسن، 22 لاعبًا لقائمة المباراة وهك

في حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف، أحمد يحيى

خط الدفاع: محمد عبدالسلام، السيد سالم، هشام صلاح، صبرى رحيل، محمد رجب، كريم يحيى، محمد مجدي

خط الوسط: ساليفو مورو، مروان عطية، خالد الغندور، فوزى الحناوى، كريم الديب، عبدالغنى محمد، أحمد نبيل مانجا، عادل نيمار، أحمد عادل ميسى، سعيدو سيمبوري

خط الهجوم: مابولولو، أحمد على، بنجامين بواتنج.

المصرى اليوم

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