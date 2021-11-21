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"الصحة" في مؤتمر كورونا اليوم تستعرض الأوضاع العالمية للجائحة ومستجدات اللقاحات

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"العبدالعالي" يناقش أبرز الاستفسارات والشائعات السائدة مؤخرًا والإحصائيات

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أنه تم إعطاء أكثر من (47.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق كافة.

ودعت عبر وسم "‫#خذ_الخطوة" للمبادرة بأخذ اللقاحات، والتسجيل عبر تطبيق صحتي.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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