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"الداخلية" تنفِّذ فعاليات للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل بعدد من مناطق

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شملت قطاعاتها الأمنية وأبناء المنسوبين وأبناء شهداء الواجب

نفَّذت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية فعاليات مخصصة للطفل في مناطق ؛ وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي، الذي يوافق الـ (20) من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك ضمن جهود الوزارة المجتمعية الموجهة لفئات المجتمع في الأيام والمناسبات العالمية، من خلال فعاليات ومعارض ومحتوى مصور على قنوات التواصل الداخلية للمنسوبين؛ لضمان تحقيق الهدف والفائدة من مثل هذه المناسبات في التوعية والتعريف بحقوق الطفل.

وشملت مشاركة وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية هذا العام (2021) أبناء المنسوبين، وأبناء شهداء الواجب، والأطفال في الأماكن العامة والمجمعات التجارية في مناطق السعودية؛ إذ أعدت الإدارة العامة لأندية ضباط قوى الأمن برنامجًا متكاملاً في فروعها في (الرياض ومكة المكرمة وجازان) لأبناء شهداء الواجب بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون العسكرية، تضمَّن حفل غداء بحضور منسوبي وأعضاء النادي، وتوزيع الهدايا العينية على الأطفال.

كما شاركت الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بمنشورات وكتيبات تثقيفية وتعليمية موجهة للطفل، يتعرف من خلالها على كيفية حماية نفسه، وحقوقه التي كفلتها له الأنظمة في السعودية كعنصر أساسي في الأسرة والمجتمع.

وشاركت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في عدد من الفعاليات للأطفال في الحدائق العامة، شهدت حضورًا من الأطفال وذويهم. كما تضمنت مشاركة الوزارة في الاحتفاء بيوم الطفل العالمي إقامة معارض توعوية في المجمعات والمحال التجارية، وأركان خاصة بالأطفال في مناطق السعودية، ضمن المسؤولية المجتمعية للوزارة، والتكامل مع القطاع الخاص.

اليوم العالمي للطفل وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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