عصام عبد الفتاح: هدف المقاولون الملغي أمام الأهلي تسلل 100%

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أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الهدف الملغي لفريق المقاولون العرب خلال مباراة الأهلي، كان من تسلل على لاعب ذائب الجبل.

وقال عصام عبدالفتاح، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«هدف المقاولون الملغي في مباراة الأهلي، من تسلل 100%، وهذا على مسؤوليتي الشخصية».

وأضاف :«الصورة التي خرجت من التليفزيون على لعبة التسلل خاطئة، هناك صورة أخرى لجأ لها حكام تقنية الفار، لم تخرج للتليفزيون، وسيتم محاسبة المسؤول عن عدم ظهور الصورة».

وأوضح :«الأهلي ليس له ضربة جزاء، لأن يد مدافع المقاولون قريبة من جسده»، مشيرًا:«طرد حمدي فتحي، لاعب الأهلي صحيح».

وأضاف :«محدش من الحكام بيلعب في الخطوط، الحكام ولجنة الحكام (عندهم ضمير)»، مضيفًا :«كل شيء يحدث داخل غرفة الفار مسجل»