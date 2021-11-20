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الكاميرات كلمة السر في القبض على رجل أعمال بتهمة هتك عرض موديل ملابس في أكتوبر

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الكاميرات كلمة السر في القبض على رجل أعمال بتهمة هتك عرض موديل ملابس في أكتوبر الكاميرات كلمة السر في القبض على رجل أعمال بتهمة هتك عرض موديل ملابس في أكتوبر

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل القبض على رجل أعمال بتهمة محاولة اغتصاب موديل تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية داخل شقته في كمباوند بمنطقة أكتوبر، تم تحرير محضر وعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

قالت التحريات إن المتهم يمتلك مصنعا للملابس الجاهزة، في المنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر وقام باستدراج المجني عليها تعمل موديل ملابس إلى داخل شقته بعد أن عرض عليها إجراء جلسة تصوير بـ 4 قطع ملابس داخلية من إنتاج مصنعه.

وأضافت التحريات: أثناء وجود المجني عليها في الشقة رجل الأعمال المتهم بكومباوند حاول التعدي عليها جنسيا، إلا أنها تمكنت من مقاومته وتمكنت من الهروب، لتقديم بلاغ ضده في قسم شرطة أكتوبر وتم القبض عليه.

كانت مباحث الجيزة تلقت بلاغا من موديل تحمل جنسية دولة أجنبية بقيام رجل أعمال مصري بمحاولة اغتصابها، داخل شقته بحجة إجراء «فوتوسيشن» لملابس داخلية.

كلبش - صورة أرشيفية

وقالت التحريات إن المتهم قدم 4 قطع الملابس داخلية حريمي لـ«الموديل» وطلب من الفتاة الدخول لإحدى الغرف لتجهيز نفسها؛ بحجة أن المصور أمامه دقائق ليحضر لتصويرها وبمجرد دخول المجني عليها الغرفة فوجئت برجل الأعمال يقتحمها ويحاول الاعتداء عليها جنسيا ولكنها تمكنت من مقاومته والهروب من شقته بسبب إجادتها الدفاع عن النفس.

قالت التحريات إن كاميرات المراقبة في مكان الحادث رصدت أن الفتاة كانت بصحبة رجل الأعمال ودخلت معه كمباوند دريم لاند، وظهرت أيضا وقت دخولها شقة صاحب مصنع الملابس وهي مسرعة، وبمواجهته المتهم بالواقعة أنكر محاولة اغتصابها وقال طلبت العلاقة بالتراضي وعندما رفضت تركتها تخرج، وقررت النيابة حبس مالك المصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة هتك عرض موديل بعد أن استدرجها لتصوير «فوتوسيشن» لملابس داخلية.

المصرى اليوم

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