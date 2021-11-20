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ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في بسبب هذا اللاعب

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ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في بسبب هذا اللاعب

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طالب الإعلامي أحمد حسام «ميدو»، نجم الأسبق، مسؤولي القلعة البيضاء، بضرورة فتح تحقيق عاجل، لمعرفة من المتسبب في رحيل حسين فيصل لاعب الفريق الأبيض مجاناً وانضمامه إلى صفوف نادي سموحة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وظهر حسين فيصل، بمستوى مميز مع فريق سموحة هذا الموسم، ما جعل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، يقرر ضم اللاعب لقائمة في بطولة كأس العرب.

قال ميدو، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور»: «تعاقدت مع حسين فيصل من الشرقية حينما كنت رئيساً لقطاع الناشئين» موضحاً أن فيصل كان لامعاً أثناء لعبه في قطاع الناشئين.

وأضاف: «ليس من المنطقي الاستغناء مجاناً عن لاعب بقيمة وموهبة حسين فيصل، ولم أتفهم تصريحات حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك معي».

وأشار إلى أن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالبة بفتح تحقيق في مسألة استبعاد حسين فيصل.

المصرى اليوم

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