عاجل | إيقاف بدلات متعاقدي الصحة غير المصنفين

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تعتزم وزارة الصحة إيقاف بدلات المتعاقدين غير السعوديين ممن لم يحصلوا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اعتبارا من راتب شهر يناير لعام 2022.

انتهاء تصنيف

جاء ذلك في سياق تعميم حديث لوكيل الوزارة للموارد البشرية عبد الرحمن بن عبدالله العيبان قال فيه: لما لوحظ من وجود عدد من المتعاقدين غير السعوديين ممن لم يحصلوا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومجموعة أخرى انتهى تصنیفهم أثناء سريان العقد علمًا بأنه تم إرسال رسائل إلكترونية لجميع المتعاقدين غير المصنفين، ولمن انتهى تصنیفهم بضرورة التصنيف والتجديد، وتحديث بياناتهم على ممارس بلس.

تاريخ المباشرة

وأضاف التعميم: لضرورة الحصول على التصنيف وتجديد من انتهى تصنيفه فإنه سيتم إيقاف البدلات المرتبطة بتصنيف الهيئة السعودية اعتبارا من راتب شهر يناير لعام 2022 للحالات التالية: غير الحاصلين على التصنيف للمتعاقدين الجدد بـ6 أشهر من تاريخ المباشرة، وغير الحاصلين على التصنيف لمن هم على رأس العمل، ومن انتهى ترخيص بطاقة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وسيتم إعادة البدل بعد الحصول على تصنيف الهيئة بدون أثر رجعي.