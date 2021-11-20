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الهلال يطرح تذاكر النهائي الآسيوي.. تبدأ من 60 ريالاً

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الهلال يطرح تذاكر النهائي الآسيوي.. تبدأ من 60 ريالاً الهلال يطرح تذاكر النهائي الآسيوي.. تبدأ من 60 ريالاً

الهلال يطرح تذاكر النهائي الآسيوي.. تبدأ من 60 ريالاً

طرح الهلال مساء اليوم السبت تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي تجمع بين الهلال ونظيره بوهان ستيلرز من كوريا الجنوبية، المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وتبدأ التذاكر من 60 ريالاً، وهي مخصصة للدرجة الموحدة والعائلات، و700 ريال لدرجة البريميوم، و4000 ريال للمنصة الفضية، و6500 ريال للمنصة الذهبية.

وكان نادي الهلال قد أعلن مساء أمس الجمعة أن أولوية شراء التذاكر على الدرجة الموحدة بحد أقصى ستكون تذكرتين في الدرجة الموحدة، وتشمل الحسابات الخاصة بالجماهير التي اشترت تذاكر مباراة الهلال الماضية أمام "ضمك"، وتمت قراءتها عبر بوابات ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد صادق يوم الثلاثاء الماضي على قرار اتحاد القدم السعودي بإقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال السعودي وبوهانغ الكوري الجنوبي بحضور جماهيري كامل.الهلال دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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