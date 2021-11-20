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16 وفاة و1855 إصابة كورونا جديدة

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جى بي سي نيوز  :-  أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 16 وفاة و1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11347 وفاة و911270 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 8.14 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 37563، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 138، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 79، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 845.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 26 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 20 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 22 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 37 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2097 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 862360 حالة.

كما أشار إلى إجراء 22799 فحوصات، خلال 24 ساعة.

 

جي بي سي نيوز

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