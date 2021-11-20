تحرك لحماية سكان مكة من الأمطار والسيول

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تعتزم أمانة العاصمة المقدسة التعاقد مع شركات مقاولات متخصصة، لتنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل وتحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعاب عن الأحياء السكنية شمال شرق وجنوب غرب مكة المكرمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع آخر يستهدف معالجة مشكلات تجمعات مياه الأمطار السطحية شمال مكة المكرمة (مرحلة ثانية) خلال 24 شهرا.

تأهيل وتحويل

وتسعى الأمانة إلى تأهيل وتحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعاب عن الأحياء السكنية شمال شرق وجنوب غرب مكة المكرمة (مرحلة أولى). بينما تتوجه أعمال المشروع نحو الأعمال المدنية لتنفيذ أحواض تجميع وقنوات خرسانية ومواسير، لتفريغ المياه بتلك الأحواض حسب الشروط والمواصفات والمخطط «المرفق»، والبنود الموضحة بجداول الكميات، وفي أي مواقع أخرى يتم التعميد بها من قِبل جهة المشرفة ترى أهميتها.

أتربة وغبار

وشهدت مناطق جازان «الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والدرب»، وعسير والباحة أمطارا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، امتدت إلى مرتفعات مكة المكرمة، وشملت الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (القنفذة والليث)، وكذلك على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. ويتوقع هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، والرياض. كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية.

رياح سطحية

أشار تقرير للمركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22-44 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. بينما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.