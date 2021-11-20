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الطيران الشراعي يتدخل لإنقاذ مفقود بالربع الخالي

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الطيران الشراعي يتدخل لإنقاذ مفقود بالربع الخالي الطيران الشراعي يتدخل لإنقاذ مفقود بالربع الخالي
‏‏تحرك مجموعة أعضاء جمعية ‫ليث للإنقاذ‬ في ‫منطقة نجران‬ وعدد من أعضاء فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، للبحث عن ‪مفقود‬ في صحراء الربع الخالي بالقرب من المنخلي دخل الصحراء مترجلًا وأضاع اتجاه الطريق وانقطع الاتصال به.

وقال مصدر مسؤول بفريق جمعية ليث للإنقاذ أن هناك 4 فرق للمسح الميداني باتجاه الشرق للبحث عن ‪مفقود‬ ‫شر‪ورة الذي مازال البحث عنه جاريا، واستعانت فرق الإنقاذ بالعديد من الطائرات الشراعيةوالسيارات المخصصة في مثل هذه المهمة

مفقود طريف

وكانت فرق الإنقاذ بفريق إنجاد تلقت بلاغًا عن شخص مفقود بالقرب من طريف يستقل مركبة من نوع داتسون، وتم العثور عليه بصحة من خارج الفريق، كما تلقت الفرق بلاغًا عن مفقود من معرج السوبان بمحافظة حفر الباطن يستقل مركبة من نوع لاندكلوزر وتم العثور عليه بعد أن استطاع الوصول إلى اتصال، وقام بالتواصل مع ذويه وهو بصحة.

مفقود سبعيني

وتلقى الفريق بلاغًا آخر عن مفقود سبعيني بمحافظة بيشة بتاريخ 1443/4/3، وتم العثور عليه بصحة، بينما مازال البحث جاريا عن مفقود في طريق الشعيبة، كما ورد الفريق بلاغًا عن مفقود بالقرب من الرياض بمحافظة الحائر يستقل سيارة ونيت وبعد بحث مستمر وطويل استطاع فارسي فريق إنجاد موسى الموسى ومحمد السويدان العثور عليه بعد التواصل معه عبر جهاز لاسلكي وتحديد موقعه الذي تبين أنه يبعد عن منطقة البحث ما يقارب 40 كلم، ونفذ وقود سيارته وعلى الفور تك التواصل معه وتم إنقاذه.


الوطن السعودية

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