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وزيرة الهجرة : علاقتي بشيخ الأزهر قوية وأخاطبه بـ«أبويا»

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وزيرة الهجرة : علاقتي بشيخ الأزهر قوية وأخاطبه بـ«أبويا» وزيرة الهجرة : علاقتي بشيخ الأزهر قوية وأخاطبه بـ«أبويا»

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنها تربطها علاقة وطيدة وقوية بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال حوارها مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «فضيلة الإمام الأكبر عندما أكلمه أخاطبه بأبويا ويرد يقولي يا بنتي»، مردفة: «علاقة أبوية صادقة، رمز كبير جدا أحترمه».

وعن علاقتها بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، قالت السفيرة نبيلة مكرم: «قداسة البابا تواضروس الثاني، سيدنا العظيم ربنا اختاره لهذا المكان، وقف أمام الكثير من التحديات، بصبر وإيمان».


وأشارت إلى أن وجود بيت العائلة 10 سنوات يؤكد نجاحه ودوره في التوعية في قرى ومحافظات .

المصرى اليوم

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