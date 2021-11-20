بعد تعليق الدراسة في 10 محافظات .. تحرك عاجل من التعليم

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تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية موجة الطقس السيئ التي تواجه عدد من المحافظات حرصا على حياة الطلاب والمعلمين. ويتم غداً الأحد تعليق الدراسة في 10 محافظات لسوء الأحوال الجوية .



وتشمل قائمة المحافظات التي تشهد تعليق الدراسة كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة ودمياط والمنوفية، والقليوبية والدقهلية وكفرالشيخ ومطروح.



من جانبها خاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات والإدارات التعليمية، لتشكيل لجنة لإدارة الأزمات والطوارئ، لتنفيذ خطة الطوارئ خلال موجة سقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية المتوقعة لباقي المحافظات التي تستمر بها الدراسة.



وشددت على حماية طلاب المدارس من أي خطر، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول. ووجهت الوزارة بضرورة فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول وقت الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، مع ضرورة التشديد على جميع الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار، حرصًا على حياتهم.