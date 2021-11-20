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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل وجود أدوية جديدة لفيروس كورونا.

وأوضح عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم»،: :«التجارب الإكلينيكية للأدوية الجديدة المضادة للفيروسات أفادت أن تلك الأدوية تقلل نسب المضاعفات ودخول المستشفيات للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا وتعاني من مرض مصاحب.

وتابع عوض تاج الدين:«مصر تتابع عن قرب الدراسات العلمية والإكلينيكية لتلك الأدوية، معلنًا عن تصنيع أحد هذه الأدوية قريبًا في مصر بعد توافر المادة الخام، مؤكدا أن الأدوية لن تكون بديلة عن اللقاحات.