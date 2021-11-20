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طبيب ذكورة: 10% بحالات تأخر الإنجاب بسبب انعدام الحيوانات المنوية

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طبيب ذكورة: 10% بحالات تأخر الإنجاب بسبب انعدام الحيوانات المنوية طبيب ذكورة: 10% بحالات تأخر الإنجاب بسبب انعدام الحيوانات المنوية

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قال الدكتور خالد حافظ، استشاري أمراض الذكورة والعقم، إن انعدام الحيوانات المنوية يعني عدم وجود أي حيوانات منوية في السائل المنوي، وهذا الامر يجب أن يؤكد من خلال إجراء تحليلين، لأن البعض عندما يقوم بإجراء تحليل منوي مرة أخرى يجد حيوانات منوية.

وتابع «حافظ»، خلال حواره مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، ان هناك 10% ممن يعانون من تأخر الانجاب لديهم انعدام في الحيوانات المنوية، وهذا الامر كان نادرًا في الماضي، ولكن الآن الوضع زاد بشكل ملحوظ ؟، معقبًا: نصف العيادات الآن تحتوي على مرضى لديهم انعدام في الحيوانات المنوية«.

ولفت إلى أن هناك امكانية لعلاج انعدام الحيوانات المنوية، ولكن هذا الأمر لا يكون إلا من خلال التشخيص والعلاج بشكل منضبط بفضل الله عز وجل، مشيرًا إلى أن الانعدام قد يكون ناتج من وجود انسداد في القنوات المنوية أو ضعف نسيج الخصية.

المصرى اليوم

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