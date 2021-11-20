قطر تنتهي من تجهيز سابع ستادات مونديال 2022

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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، تدشين سابع ستادات بطولة كأس العالم قطر 2022، خلال فعالية رقمية نظمتها اليوم السبت، معلنة جاهزية ستاد 974، كأول ستاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم.

ويعكس الاسم الجديد للاستاد، المعروف سابقاً باسم استاد راس أبوعبود، عدد حاويات الشحن المستخدمة في تشييده، كما يعد 974 رمز الاتصال الدولي لقطر.

ويستضيف الاستاد أولى المباريات على أرضه خلال بطولة كأس العرب قطر 2021، التي تنطلق منافساتها نهاية الشهر الجاري.

وأعرب حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن فخره بالإعلان عن اكتمال ستاد 974، في إنجاز آخر على الطريق إلى قطر 2022.

وقال: «يسرنا الإعلان عن جاهزية ستاد مونديالي آخر، لنصل بذلك إلى محطة أخرى تدعونا للفخر ونحن نقترب أكثر من استضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي».

وأكد الذوادي أن هذا الاستاد المبتكر سيشكل نموذجا يحتذى في عالم ستادات كرة القدم.

وأضاف: «نحتفل اليوم بتدشين ستاد استثنائي بكل المقاييس، من شأنه تغيير المفاهيم السائدة في عمليات تشييد الاستادات في الدول المستضيفة للأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل، ويجسد الإرث المستدام للمونديال بعد انتهاء منافسات أكبر حدث رياضي تشهده المنطقة».

من جانبه، أكد المهندس ياسر الجمال، رئيس مكتب العمليات ونائب رئيس المكتب الفني للمشاريع باللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن استاد 974 يشكل علامة فارقة في مستقبل الاستدامة والمشاريع الرياضية المبتكرة، وأن الإعلان عن اكتماله يمثل نقلة نوعية أخرى في رحلة قطر لاستضافة المونديال المرتقب.

وتابع: شارفت أعمال البنية التحتية للبطولة على الاكتمال، ومن المقرر أن يشهد ستاد 974 أول مباراة على أرضه خلال منافسات اليوم الأول من كأس العرب.

وتتواصل استعداداتنا لاستضافة المونديال التاريخي العام المقبل وفق الجدول الزمني المقرر، ونتطلع إلى استقبال ستاد 974 للمشجعين، لأول مرة نهاية الشهر الجاري.

ويقع ستاد 974 على مقربة من ميناء الدوحة التاريخي، مع إطلالة مبهرة على منطقة الأبراج بالدوحة عبر مياه الخليج، وبإمكان المشجعين الوصول إلى الاستاد الجديد عبر محطة راس بو عبود على الخط الذهبي في مترو الدوحة، والتي لا تبعد سوى 800 متر عن الاستاد.

ويستضيف الاستاد، الذي تبلغ طاقته الجماهيرية 40 ألف مقعد، 7 مباريات في مونديال قطر 2022 من مرحلة المجموعات حتى دور الـ16.

ويشهد نفس الاستاد استضافة 6 مباريات خلال كأس العرب التي تنظمها قطر من 30 نوفمبر/تشرين أول الجار إلى 18 ديسمبرالمقبل، من بينها أولى مباراتي نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث.