أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

تفكيك إجرامية في المغرب

Print
تفكيك شبكة إجرامية في المغرب تفكيك إجرامية في المغرب
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، من تفكيك إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وإجهاض عملية للهجرة انطلاقا من شاطئ «النحلة» بمنطقة عين السبع.

وأشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن «العملية المنفذة في إطار هذه القضية، أسفرت عن توقيف 13 شخصا، من بينهم المشتبه فيهم المتورطون في تنظيم هذه العملية والوساطة فيها، بالإضافة إلى المرشحين للهجرة غير المشروعة الذين قدموا مبالغ مالية، مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية».

وأضاف، أن «عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة، مكنت من حجز معدات لوجستية، عبارة عن سيارة وقارب مطاطي و10 سترات للنجاة و13 حاوية تضم 390 لترا من المحروقات، وأسلحة بيضاء، ومضخات هوائية، فضلا عن مواد غذائية وأكياس تضم ملابس شخصية للمرشحين، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي».


الوطن السعودية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل بطلق خرطوش طائش في حفل شبكة عروس بالشرقية

مصرع طفل بطلق خرطوش طائش في حفل شبكة عروس بالشرقية

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة أنيما

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة أنيما

تحرير 40 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب ومخالفة شروط التعاقد بالشرقية

تحرير 40 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب ومخالفة شروط التعاقد بالشرقية

رئيس الوزراء السوداني يتحدث إلى شبكة CNN بشأن توقيع الاتفاق مع الجيش

رئيس الوزراء السوداني يتحدث إلى شبكة CNN بشأن توقيع الاتفاق مع الجيش