الحرائق تطال 3 آلاف من أشجار السكويا

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أفاد مسؤولون بأن حرائق الغابات التي اندلعت، بسبب الصواعق تسببت في احتراق الآلاف من أشجارالسيكويا العملاقة هذا العام، والتي تعتبر من أكبر الأشجار على الأرض.

فالحرائق في متنزه سيكويا الوطني وغابة سيكويا الوطنية المحيطة بها مزقت أكثر من ثلث البساتين في كاليفورنيا وأضرمت النار في ما يقدر بـ2.261 إلى 3637 شجرة، وهي أكبر الأشجار من حيث الحجم.

وتسببت حرائق الغابات القريبة العام الماضي في فناء ما لا سابق له من 7500 إلى 10400 سيكويا عملاقة موجودة فقط في حوالي 70 بستانًا منتشرة على طول الجانب الغربي من سلسلة جبال سييرا نيفادا.

تمثل الخسائر الآن من 13 % إلى 19 % من 75000 سيكويا أكبر من 4 أقدام (1.2 متر) في القطر.