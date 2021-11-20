خبير تربوي يقدِّم اقتراحات لـ"هيئة التقويم" لتطوير العملية التعليمية

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بعد انتهاء الفترة الأولى من الرخصة المهنية للمعلمين

قال الخبير والمستشار التعليمي عادل الحارثي إنه لتحقيق نتائج أفضل، تسهم في تطوير أداء المعلمين والمعلمات من خلال إجراء الاختبار التربوي لهم للحصول على الرخصة المهنية، فإنه يفضل أن تأخذ هيئة تقويم التعليم والتدريب أمورًا عدة بعين الاعتبار.

وأضاف: "لا بد من تأهيل المعلمين والمعلمات من خلال تقديم دورات تدريبية لهم بالاشتراك مع مراكز التدريب والابتعاث في إدارات التعليم، وكذلك تحديد المصادر والمراجع التي توضع منها أسئلة الاختبار؛ لأن القسم التربوي بحر لا ساحل له‏، وأيضًا اختيار الوقت المناسب لإجراء الاختبار حتى لا تؤثر سلبًا -لا قدر الله- على الطلاب والطالبات؛ لأن هذا العام وافقت الاختبارات النهائية للطلاب للفصل الدراسي الأول، وينبغي أيضًا أن يتم تعديل زمن الاختبار حتى يتناسب مع طول الأسئلة وعددها، وأن تقيس الأسئلة الجوانب التربوية اليومية التي تسهم في تطوير الأداء".

يُشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أنهت الأسبوع الماضي إجراء (اختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية، الذين أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الثانية على التوالي؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري العام الماضي "اختبار تخصص واختبار عام".هيئة تقويم التعليم والتدريب