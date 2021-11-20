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«حقي أنتقد الخطاب الفني».. تعليق مفاجئ من خالد الجندي على أزمة أغانى المهرجانات

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«حقي أنتقد الخطاب الفني».. تعليق مفاجئ من خالد الجندي على أزمة أغانى المهرجانات «حقي أنتقد الخطاب الفني».. تعليق مفاجئ من خالد الجندي على أزمة أغانى المهرجانات

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أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع 19 مؤديًا للمهرجانات من الغناء، مشددا على أنه يجب أن نتعاون جميعا للارتقاء بكلمة «فن» حتى نساعد هذا الجيل أن يرى فنًا جيدا.

وقال الجندي خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC» اليوم السبت: «إذا كنتم تريدون جيل لا يحرم الفن والموسيقى ساعدوهم لمشاهدة فن وموسيقى محترمة، مستنكرا إطلاق على أغاني المهرجانات بأنها فن جماهيري، معقبا: «الموضوع ده خطير».

وأوضح، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الفحشاء والخروج عن القيمة الأخلاقية حرام، والدعاوي للفجور حرام، متابعا: «عفه أذن المصريين عن سماع ألفاظ ما يجب أن تقال على المسرح ويسمعها أطفالنا وسط سكوت المسؤولين».

وتابع: «معركة الشرف والكرامة التي تقودها النقابة ضد التتار الجدد الذين يسمون أنفسهم مطربي المهرجانات، لا يجب أن نتركها بمفردها في هذه القضية»، منوها بأن «نقابة الموسيقيين لا تدافع عن أغنية ولا معزوفة ولكن بتدافع عن قيم وتحاول أن تؤدي دورها في حماية المجتمع ضد ثقافة تترية همجية غزت أفكارنا وعقولنا وبيوتنا ويجب أن نتحد لمواجهة الخطر القادم وهذا دور الدين».

وأشار إلى أن الدين هو العنصر المشترك في الحياة ويجب أن يقدم رسالة إصلاحية للمجتمع. مستطردًا «الكثير انتقدوا الخطاب الديني من السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين والرياضيين وعلشان كده إحنا كمان من حقنا أن ننقد الخطاب الفني».

المصرى اليوم

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