استشاري: يجب تعليم الطفل الدفاع عن نفسه ضد التحرش

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شددت إكرام خليل، استشاري العلاج النفسي للأطفال، على ضرورة تعليم الطفل كيفية الدفاع عن نفسه من التعرض للتحرش أو الاغتصاب، مشيرة إلى أن الطفل ليس له أي دوافع جنسية للقيام بالتحرش، وما يتعرض له عبارة عن إيذاء يحطم مشاعره.

وتابعت «خليل»، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن بعض الأطفال تخشى من الافصاح عن تعرضها للتحرش، خوفًا من العقاب، أو خوفًا من الايذاء من قبل المتحرش، مشيرة إلى أن هناك جد قام باغتصاب أحفاده، وهناك «داده» قامت بالتحرش بالفتاة التي ترعاها.

وحذرت من اتمام العلاقة الزوجية أمام الاطفال، لأن هذا يؤدي إلى الإيذاء الطفلي والسمعي للأطفال، ورؤيتهم لهذا الامر قد يؤدي إلى قيامهم بتقليد العلاقة الجنسية، لأنها ليست عيبًا من وجهة نظر الطفل، لأن والديه قام بهذا الامر.