متابعة العمل بوحدات محلية ومراكز تكنولوجية في قنا

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تابع المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، انتظام سير العمل بعدد من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى ودشنا، رافقه رؤساء الوحدات المحلية لتلك المدن.

استهل «الطيبى» جولته بمتابعة انتظام سير العمل بالوحدة المحلية والمركز التكنولوجى بمدينة أبوتشت، ووجه بحسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم بشكل سريع وميسّر، مستكملا جولته بالاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدة المحلية لقرية الكوم الاحمر، كما تفقد «الطيبى» المقر الجديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ووجه بضرورة الحفاظ عليه وتقديم أفضل الخدمات لمواطنى المدينة والقرى التابعة لها، واختتم الجولة بزيارة مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، موجها بضرورة الإلتزام بمواعيد العمل والنوبتجيات الصباحية والمسائية .

سكرتير عام قنا يتفقد مراكز التكنولوجيا

وشدد «الطيبى» على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى بالاهتمام بالنظافة العامة بالشوارع والميادين وتجميل مداخل المراكز والمدن والقرى، ورفع جميع المخلفات وتراكمات القامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وخلق بيئة صحية نظيفة للمواطنين .

سكرتير عام قنا يتفقد مراكز التكنولوجيا

كما شدد السكرتير العام لمحافظة قنا على رفع كافة الإشغالات والتعديات على جانبي الطرق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالفين، وذلك من اجل تحقيق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات خاصة في وقت الذروة بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور .