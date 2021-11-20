أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

متابعة العمل بوحدات محلية ومراكز تكنولوجية في قنا

Print
متابعة العمل بوحدات محلية ومراكز تكنولوجية في قنا متابعة العمل بوحدات محلية ومراكز تكنولوجية في قنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، انتظام سير العمل بعدد من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى ودشنا، رافقه رؤساء الوحدات المحلية لتلك المدن.

استهل «الطيبى» جولته بمتابعة انتظام سير العمل بالوحدة المحلية والمركز التكنولوجى بمدينة أبوتشت، ووجه بحسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم بشكل سريع وميسّر، مستكملا جولته بالاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدة المحلية لقرية الكوم الاحمر، كما تفقد «الطيبى» المقر الجديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ووجه بضرورة الحفاظ عليه وتقديم أفضل الخدمات لمواطنى المدينة والقرى التابعة لها، واختتم الجولة بزيارة مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، موجها بضرورة الإلتزام بمواعيد العمل والنوبتجيات الصباحية والمسائية .

سكرتير عام قنا يتفقد مراكز التكنولوجيا

وشدد «الطيبى» على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى بالاهتمام بالنظافة العامة بالشوارع والميادين وتجميل مداخل المراكز والمدن والقرى، ورفع جميع المخلفات وتراكمات القامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وخلق بيئة صحية نظيفة للمواطنين .

سكرتير عام قنا يتفقد مراكز التكنولوجيا

كما شدد السكرتير العام لمحافظة قنا على رفع كافة الإشغالات والتعديات على جانبي الطرق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالفين، وذلك من اجل تحقيق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات خاصة في وقت الذروة بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي

تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون»

تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون»

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا

السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا