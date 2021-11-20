«جاءنا البيان التالي».. هكذا عبر محمد هنيدي عن حالة الطقس السيئ

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يتواصل الفنان الكوميدي محمد هنيدي مع جمهوره ومتابعيه في كافة أرجاء الوطن العربي عبر «السوشيال ميديا»، وفي منشوره الأخير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، عبر عن حبه لفصل الشتاء مهما كانت العواقب.

استعان «هنيدي»، بمشهد من فيلمه الشهير «جاءنا البيان التالي» حينما جسد شخصية المذيع «نادر»، وعلق على الفيديو قائلاً:«الدنيا برد.. الدنيا برد».

كان أحدث ظهور للنجم محمد هنيدي بمسرحيته الجديدة «سلام مربع»، ضمن موسم الرياض والتي تم عرضها من 1 إلى 5 نوفمبر الحالي، على خشبة مسرح بكر الشذي في البوليفارد