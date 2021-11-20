أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

فناء 3 آلاف من أشجار السكويا العملاقة

Print
فناء 3 آلاف من أشجار السكويا العملاقة فناء 3 آلاف من أشجار السكويا العملاقة
أفاد مسؤولون بأن حرائق الغابات التي اندلعت، الجمعة، بسبب الصواعق تسببت في احتراق الآلاف من أشجارالسيكويا العملاقة هذا العام، والتي تعتبر من أكبر الأشجار على الأرض. فالحرائق في متنزه سيكويا الوطني وغابة سيكويا الوطنية المحيطة بها مزقت أكثر من ثلث البساتين في كاليفورنيا وأضرمت النار في ما يقدر بـ2.261 إلى 3637 شجرة، وهي أكبر الأشجار من حيث الحجم. وتسببت حرائق الغابات القريبة العام الماضي في فناء ما لا سابق له من 7500 إلى 10400 سيكويا عملاقة موجودة فقط في حوالي 70 بستانًا منتشرة على طول الجانب الغربي من سلسلة جبال سييرا نيفادا. تمثل الخسائر الآن من 13% إلى 19% من 75000 سيكويا أكبر من 4 أقدام (1.2 متر) في القطر.

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي

حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي

94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة

94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة

الأرصاد تحذر من شتاء بارد

الأرصاد تحذر من شتاء بارد

عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي

عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي