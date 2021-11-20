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قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن عملية تطعيم المواطنين تتم على قدم وساق، وتم استخدام أكثر من 42 مليون جرعة بمعدل حصول 37.5 مليون شخص على الجرعة الأولى و17.5 حصلوا على الجرعتين معا.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة عبر سكاي بي، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن هناك وفرة في اللقاحات، لافتًا إلى أن هناك تذبذب في الإصابات حيث تتراوح ما بين 900 إلى 960 إصابة يومًا، ولكن المبشر خلال اليومين الماضيين هو انخفاض الأرقام ووصلت إلى 911 أول أمس ومساء أمس 892 حالة، كما أن هناك انخفاض في عدد الوفيات.

وأوضح رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن ما يلزمنا مجموعة من القراءات الوبائية لمعرفة أننا فى طريقنا إلى انحصار موجة كورونا الرابعة، لافتًا إلى أنه ليس هناك حاجة إلى إغلاق في مصر، لا سيما وأن أعداد الإصابات في حالة ثبات، والأرقام تقل فعليا بفضل إجراءت الدولة بحصول الجميع على لقاحات كورونا، منوهًا بأن مصر تطعم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا.

وأشار إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا حددت حصول 40 مليون مواطن على لقاح كورونا قبل نهاية العام وهو ما يتم وسيتم تجاوزه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك لقاحات كافية بفضل وجود 30 مليون جرعة كما سيصل مصر 12 مليون جرعة ستصل فى المرحلة المقبلة.

ولفت إلى اللقاح المصرى هو خلاصة عمل وزارة التعليم العالى والمركز القومى للبحوث ونخبة من العلماء المصريين، وتم الانتهاء من مراحل الدراسات ما قبل الإكلينيكية ودشن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بوزير الصحة، بدء دخوله المرحلة الإكلينيكية والتجارب والانتهاء منها خلال 60 يوميًا، وهو ما يعطي أرحية بتأمين حصة اللقاحات سواء لمصر أو عدد من الشعوب الصديقة.

وأكد أن اللقاح المصري مكمل للقاحات الموجودة، ومن نفس الفصيلة ومعمول بتقنية أمنة وستمر مرحلة التجارب الإكلينيكية بسلام خلال 60 يومًا.