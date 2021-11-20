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أمريكا تسجل أكبر عدد من ركاب الطائرات في يوم منذ بدء الجائحة

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أمريكا تسجل أكبر عدد من ركاب الطائرات في يوم منذ بدء الجائحة أمريكا تسجل أكبر عدد من ركاب الطائرات في يوم منذ بدء الجائحة

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قالت إدارة أمن النقل الأمريكية اليوم السبت إنها فحصت 2.24 مليون مسافر بطريق الجو أمس الجمعة، وهو أكبر عدد من الركاب منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وقالت ليزا فاربستاين، المتحدثة باسم إدارة أمن النقل، على تويتر، إن ذلك يمثل «أعلى معدل لعمليات الفحص» منذ مارس عام 2020 عندما تمكنت الجائحة من الولايات المتحدة وتسببت في توقف السفر والعمل.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت إدارة أمن النقل إنها تتوقع أن تفحص نحو 20 مليون مسافر بطريق الجو خلال فترة السفر الكثيف في عيد الشكر من 19 إلى 28 نوفمبر وتكهنت بأن تقترب الأعداد من مستويات ما قبل الجائحة.

وتوقعت شركات الطيران الأمريكية الرئيسية ارتفاعًا في حركة السفر بالطائرات خلال الأيام القليلة الماضية.

المصرى اليوم

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