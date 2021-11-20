محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة "فيليو هيفينداكا " وحرمه، وذلك في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية و لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

ورحب المحافظ بالسفير معرباً عن سعادته بلقاء السفير الناميبي ودعم العلاقات الإفريقية بين البلدين ، ودعا المحافظ السفير وحرمه لزيارة المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ منها مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم ، و كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ بالإضافة لزيارة دير سانت كاترين.

من جانبه، أعلن السفير عن سعادته الغامرة بلقائه محافظ جنوب سيناء، مشيداً بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، واثني علي دور المحافظ وجهوده في مجال التنشيط والترويج السياحي والتطوير الجاري بمدينة شرم الشيخ، لافتا سعادته بوجوده وسط آلاف السائحين بشرم الشيخ من مختلف الدول العالم.

وتم خلال اللقاء بحث توقيع اتفاقية تآخي بين مدينة شرم الشيخ واحد المدن الشبيهة لها بجمهورية ناميبيا بعد مراجعتها ودراستها من الجانبين، لزيادة التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والرياضية، وجذب السائحين للمدينة الساحرة، كما تلقي محافظ جنوب سيناء دعوة من السفير لزيارة جمهورية ناميبيا.

وقام المحافظ باصطحاب السفير لخريطة جنوب سيناء بمكتبه وقام بشرح الموقع الجغرافي والتأمين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للحفاظ وحماية جميع الزائرين لشرم الشيخ وباقي مدن جنوب سيناء.

وفي ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير وحرمه بعض الهدايا التذكارية وتم التقاط الصور التذكارية.