أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مبابي يحقق رقمًا جديدًا بعد هدفه فى مرمى نانت بالدورى الفرنسي

Print
مبابي يحقق رقمًا جديدًا بعد هدفه فى مرمى نانت بالدورى الفرنسي مبابي يحقق رقمًا جديدًا بعد هدفه فى مرمى نانت بالدورى الفرنسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رقما مميزا جديدا خلال مسيرته الكروية وذلك بإنجاز رقمي خلال مواجهة نانت اليوم السبت، بالجولة 14 من الدوري الفرنسي، حيث سجل مبابي هدفا مبكرا لفريقه بعد مرور أقل من دقيقتين.

وقالت «أوبتا»، أن كيليان هز شباك فريق نانت بعد مرور دقيقة و41 ثانية، ليسجل فريق باريس سان جيرمان أسرع أهدافه في الدوري الفرنسي منذ هز شباك سانت إيتيان في 14 مايو 2017، بهدف بعد مرور دقيقة و21 ثانية.

وأضافت أيضا أن هذا الهدف يعد الأسرع في مسيرة كيليان مبابي الاحترافية، كما رفع المهاجم الشاب رصيده إلى 7 أهداف في الليج وان هذا الموسم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل بطلق خرطوش طائش في حفل شبكة عروس بالشرقية

مصرع طفل بطلق خرطوش طائش في حفل شبكة عروس بالشرقية

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة أنيما

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة أنيما

تحرير 40 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب ومخالفة شروط التعاقد بالشرقية

تحرير 40 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب ومخالفة شروط التعاقد بالشرقية

رئيس الوزراء السوداني يتحدث إلى شبكة CNN بشأن توقيع الاتفاق مع الجيش

رئيس الوزراء السوداني يتحدث إلى شبكة CNN بشأن توقيع الاتفاق مع الجيش