مبابي يحقق رقمًا جديدًا بعد هدفه فى مرمى نانت بالدورى الفرنسي

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حقق كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رقما مميزا جديدا خلال مسيرته الكروية وذلك بإنجاز رقمي خلال مواجهة نانت اليوم السبت، بالجولة 14 من الدوري الفرنسي، حيث سجل مبابي هدفا مبكرا لفريقه بعد مرور أقل من دقيقتين.

وقالت شبكة «أوبتا»، أن كيليان هز شباك فريق نانت بعد مرور دقيقة و41 ثانية، ليسجل فريق باريس سان جيرمان أسرع أهدافه في الدوري الفرنسي منذ هز شباك سانت إيتيان في 14 مايو 2017، بهدف بعد مرور دقيقة و21 ثانية.

وأضافت أيضا أن هذا الهدف يعد الأسرع في مسيرة كيليان مبابي الاحترافية، كما رفع المهاجم الشاب رصيده إلى 7 أهداف في الليج وان هذا الموسم.