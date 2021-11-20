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إصابة 9 فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بني سويف الفيوم

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إصابة 9 فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بني سويف الفيوم إصابة 9 فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بني سويف الفيوم

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أصيب 9 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بني سويف- الفيوم الجديد أمام مدخل قرية نعيم التابعة لمركز بنى سويف وتم نقل إلى المستشفى بسبب السرعة .

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها 9 أشخاص بطريق بني سويف- الفيوم الجديد أمام مدخل قرية نعيم التابعة لمركز بنى سويف وجه على الفور بسرعه نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم حسام أحمد عادل، 17 سنة وعمرو عثمان مصطفى 16سنة، خالد سيد عرفات 27 سنة، محمد عيد على 27 سنة، محمد سيد أحمد 28 سنة، ويوسف عباس حنفي 21 سنة، واسلام حنفي عبدالنبي 15 سنة، عبدالرحمن ناصر جمعه 16سنة، وجميعهم مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد سعد حلمي 16 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن وكسر بالفخذين والساقيين وجميعهم مقيمون بقرية الحلابية التابعة لمركز بنى سويف.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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