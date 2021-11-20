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الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع أي هطول للأمطار

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الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع أي هطول للأمطار الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع أي هطول للأمطار

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رفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة هطول الأمطار للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم، للتأكد من تسليك «بالوعات» تصريف مياه الأمطار، والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع، لرفع أي تراكمات للأمطار على الفور، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير، وذلك في المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات للمياه، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أي معوقات، وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

المصرى اليوم

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