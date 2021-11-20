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عبدالحميد الدبيبة يوجه بتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا

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عبدالحميد الدبيبة يوجه بتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا عبدالحميد الدبيبة يوجه بتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، أنه سيُصدر تعليمات لوزارة التعليم بتسهيل كل السُبل لتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا.

ووجه الدبيبة وزير التعليم رسميًا بالتنسيق مع مراقبات تعليمية بشأن تدريس اللغة الأمازيغية وطباعة الكتب المدرسية بها والتعاقد مع مدرسيها.

وبحسب صفحة الدبيبة على «فيسبوك»، أكد رئيس الوزراء خلال زيارته، اليوم السبت، إلى بلدية زوارة، أن «الأمازيغ لهم الحق في الحصول على حقوقهم الثقافية».

وشدد الدبيبة على أن «أبشع ما قد يتعرض له الإنسان أن يتعرض لطمس هويته وقوة مجتمعنا تكمن في تنوعه».

ووجه الدبيبة كذلك بافتتاح مراكز ثقافية تختص بترسيخ الثقافة الأمازيغية وتقديم الدعم اللازم لها.

المصرى اليوم

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