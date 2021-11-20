قريبا.. خدمة حجز تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن حصول الأطفال التابعين للأسرة يعد شرطا لاستمرار صرف المعاش بحيث تلتزم بأخذ...
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (4) مواطنين، أعدوا موقعًا في محافظة حوطة بني تميم...
السعودية تفعل نظام الضمان الاجتماعي المطور.. فكيف يعمل؟
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02 / 04 /...
تبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الحناكية، غدا الأحد، استقبال طلبات الالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل...
أعلن قوات أمن الحج والعمرة عن تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين، وذلك وفقا لقناة الإخبارية. وأضافت أنه ستتم إضافة أيقونة طواف...
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه،...