أخبار عاجلة

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب -
الانشاد الديني تفتتح فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالاسماعيلية -
المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بالطرق والكباري بقضية رشوة في الدقهلية -
وزير الطيران يكشف تفاصيل إيقاف حركة الطيران من وإلى جنوب إفريقيا -
بايرن ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني بفوز صعب على أرمينيا بيليفيلد -
وزير التعليم يوضح إمكانية إلغاء امتحان الصف الرابع الابتدائي -
رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز التعريب والترجمة -
بعد رفع قضايا حجر عليه بسبب الميراث.. رشوان توفيق يكشف عن ممتلكاته (فيديو) -
بسبب ابنته.. رشوان توفيق يبكي على الهواء: «أصعب محنة أعيشها» (فيديو) -
مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

ربط استحقاق الضمان الاجتماعي بالحصول على التطعيمات والفحوص السنوية

Print
ربط استحقاق الضمان الاجتماعي بالحصول على التطعيمات والفحوص السنوية ربط استحقاق الضمان الاجتماعي بالحصول على التطعيمات والفحوص السنوية
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن حصول الأطفال التابعين للأسرة يعد شرطا لاستمرار صرف المعاش بحيث تلتزم بأخذ التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال التابعين في أوقاتها حسب ما تصدره وزارة الصحة من تعليمات، بالإضافة إلى أن الوزارة تسعى على حماية صحة الطفل وتوافق أحكام نظام الضمان الاجتماعي مع الأنظمة ذات العلاقة، ومنها نظام حماية الطفل الصادر بالأمر الملكي رقم ( م/ 14) بتاريخ 3/2/1436 هـ.

كما وضع النظام شرط استمرار صرف المعاش للأسرة التزامها بإلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشرة عاما بالمدرسة؛ حرصا على تطوير قدراتهم، واﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻦ اﻟتزام اﻷﺳﺮة ﺣﻀﻮرﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ. وﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﺋﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط.

ويمكن الإطلاع على الأسئلة الشائعة عن النظام من خلال هذا الرابط.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي

حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي

94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة

94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة

الأرصاد تحذر من شتاء بارد

الأرصاد تحذر من شتاء بارد

عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي

عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي