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تفتتحه وزيرة الثقافة غدًا.. 11 معلومة حول مسرح السامر

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تفتتحه وزيرة الثقافة غدًا.. 11 معلومة حول مسرح السامر تفتتحه وزيرة الثقافة غدًا.. 11 معلومة حول مسرح السامر

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تضع الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حجر أساس مسرح السامر بحي العجوزة، غدا الأحد، وذلك لإعادة تشغيله بعد سنوات من غلقه.

«المصري اليوم» تقدم لكن معلومات حول مسرح السامر:

1- يعتبر المسرح الوحيد الذي يهتم بالتراث الشعبى في ويتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة
2- يقع مسرح السامر في منطقة العجوزة بالقرب من مسرح البالون وبجوار السيرك القومى بحي العجوزة على نفس أرض البالون والسيرك القومي
3- شيد مسرح السامر بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات. وكان المخرج عباس أحمد هو أول مدير لفرقة مسرح السامر.
4- تم بناء السامر على غرار مسرح البالون وتم الاستعانة بالفائض من أقمشة غطاء مسرح البالون لتغطيته.
5- صالة الجمهور تتسع لألف متفرج.
6- احترق مسرح السامر بعد تأسيسه بأربع سنوات، لكن تم إعادة بنائه وقد بذل الراحل سعد الدين وهبه مجهودا كبيرا جدا في إعادة ترميم وبناء مسرح السامر بعد عدة شهور من حريقه.
7- من أهم العروض التي قدمت على خشبة مسرح السامر: اليهودي التائه، أدهم الشرقاوي، على الزيبق، شفيقة ومتولي، أبوزيد الهلالي، أيوب وناعسة، عنتر في الساحة، تحت التهديد، سلطان زمانه “

8-كان مسرح السامر يعد من ضمن المسارح الكبيرة بمصر حيث كانت تقام عليه حفلات أضواء المدينة وكثير من برامج التليفزيون كانت تستخدمه بديلا عن الاستوديو كما كانت دائما تقام عليه مهرجانات الثقافة الجماهيرية وخصوصا مهرجان المائة ليلة مسرحية.

9- هدم المسرح بعد زلزال 1992 أثناء مسرحية “ سلطان زمانه”، وقد ظل مهملا وظل حسن علام يستغله كمخزن لمعداته حتى صدر قرار الرئيس الأسبق مبارك بعودته عام 2010م. وقدمت عليه مسرحية “ابن عروس” 2011م.

10-قد تولى إدارة مسرح السامر عدد من المخرجين بدءا من المخرج عباس أحمد مرورا بحسن عبدالسلام وعبدالرحمن الشافعي ومحمد سالم ويسري الجندي وغيرهم.

11- كان مسرح السامر غير جاهز وغير صالح ليستقبل عروض الفرق وكلما جرت محاولات لتقديم عروض عليها تكون التكلفة عالية حيث تحتاج إلى فراشة تظل بالمكان لفترة أكثر من شهر مما يحمل الدولة وهيئة قصور الثقافة عبئا كبيرا مما يضطر القائمين عليه للبحث عن أماكن بها دور للعروض المسرحية .

المصرى اليوم

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