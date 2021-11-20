كونتي يطلب ضم هذا اللاعب من مانشستر يونايتد

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تتوق أنطونيو كونتي مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، للتعاقد في الميركاتو الشتوي مع لاعب مانشستر يونايتد الحالي، وذلك ضمن خطة كونتي لعقد صفقات لتطوير الفريق.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» الإنجليزية قالت فإن توتنهام بقيادة كونتي يريدون التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد لينجارد، وهو سادس ناد يريد التعاقد معه، بعد وست وهام يونايتد ونيوكاسل وإيفرتون وبرشلونة وميلان.

وتابعت الصحيفة أن اليونايتد يريد التخلي عن اللاعب في الانتقالات الشتوية، حيث أن عقده سينتهي الصيف القادم ولا يريد النادي أن يخسر في قيمة إنتقالة.

وأختتمت الصحيفة أن اللاعب بالفعل جهز أغراضه، وبدأ بترتيبات شخصية للعودة الدائمة إلى العاصمة.

يذكر أن فريق توتنهام يحتل المركز الـ9 برصيد 16 نقطة، ومانشستر يونايتد يحتل المركز الـ6 برصيد 17 نقطة.