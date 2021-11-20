حكم نهائي بشطب نجل محمد مرسي من جداول نقابة المحامين

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أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر بشطب أسامة محمد مرسي العياط، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، من جداول نقابة المحامين، وقضت في حكم نهائي وبات رفض الطعن المقام منه على الحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإداري في ذات الشأن.

كان سمير صبري المحامي، قد أقام الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري وطلب فيها إلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة وبينهم نجل محمد مرسي.

وقضت المحكمة بقبول الدعوي وشطب نجل مرسي من النقابة، وقالت في أسباب حكمها، إنه انطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة. وان إدراج المطعون في ضمن قوائم الارهاب يخل بكافة هذه الشروط ولا يستقيم معه الإبقاء عليه بين رجال القضاء الواقف مقيدا في نقابة المحامين.