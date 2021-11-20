أخبار عاجلة

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب -
الانشاد الديني تفتتح فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالاسماعيلية -
المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بالطرق والكباري بقضية رشوة في الدقهلية -
وزير الطيران يكشف تفاصيل إيقاف حركة الطيران من وإلى جنوب إفريقيا -
بايرن ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني بفوز صعب على أرمينيا بيليفيلد -
وزير التعليم يوضح إمكانية إلغاء امتحان الصف الرابع الابتدائي -
رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز التعريب والترجمة -
بعد رفع قضايا حجر عليه بسبب الميراث.. رشوان توفيق يكشف عن ممتلكاته (فيديو) -
بسبب ابنته.. رشوان توفيق يبكي على الهواء: «أصعب محنة أعيشها» (فيديو) -
مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انتحل صفة نجل خاله أثناء ضبطه بواقعة سرقة.. السجن عام لعامل في قنا

Print
انتحل صفة نجل خاله أثناء ضبطه بواقعة سرقة.. السجن عام لعامل في قنا انتحل صفة نجل خاله أثناء ضبطه بواقعة سرقة.. السجن عام لعامل في قنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضويه المستشار سامي عبدالجواد، والمستشار أحمد عبدالحي قورة، وأمين سر صلاح فراج بالسجن عام على عامل بتهمة انتحال صفة نجل خاله في محضر شرطة بعد ضبطه بعملية سرقة في قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى يونيو 2021 عندما تم ضبط المتهم «حداد.م.ع، عامل مقيم بقرية المراشدة مع آخر في عملية سرقة وأثناء تحرير المحضر انتحل صفة نجل خاله «أحمد.م.ب» وأدلى ببياناته للتهرب من العقوبة وصدور الحكم ضد المجني عليه.

كشف الواقعة والد المجني عليه عندما حرر محضر ضد نجل شقيقته لانتحاله صفة نجله في عملية السرقة التي تم ضبطه بها مع متهم آخر بدائرة مركز قنا. تم إحالة القضية برقم 7045 لعام 2021 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 2081 لعام 2021 كلي قنا، كما عاقبت المحكمة المتهم بالسجن لمدة عام لانتحاله صفة نجل خاله.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب

الانشاد الديني تفتتح فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالاسماعيلية

الانشاد الديني تفتتح فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالاسماعيلية

المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بالطرق والكباري بقضية رشوة في الدقهلية

المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بالطرق والكباري بقضية رشوة في الدقهلية

وزير الطيران يكشف تفاصيل إيقاف حركة الطيران من وإلى جنوب إفريقيا

وزير الطيران يكشف تفاصيل إيقاف حركة الطيران من وإلى جنوب إفريقيا