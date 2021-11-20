انتحل صفة نجل خاله أثناء ضبطه بواقعة سرقة.. السجن عام لعامل في قنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضويه المستشار سامي عبدالجواد، والمستشار أحمد عبدالحي قورة، وأمين سر صلاح فراج بالسجن عام على عامل بتهمة انتحال صفة نجل خاله في محضر شرطة بعد ضبطه بعملية سرقة في قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى يونيو 2021 عندما تم ضبط المتهم «حداد.م.ع، عامل مقيم بقرية المراشدة مع آخر في عملية سرقة وأثناء تحرير المحضر انتحل صفة نجل خاله «أحمد.م.ب» وأدلى ببياناته للتهرب من العقوبة وصدور الحكم ضد المجني عليه.

كشف الواقعة والد المجني عليه عندما حرر محضر ضد نجل شقيقته لانتحاله صفة نجله في عملية السرقة التي تم ضبطه بها مع متهم آخر بدائرة مركز قنا. تم إحالة القضية برقم 7045 لعام 2021 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 2081 لعام 2021 كلي قنا، كما عاقبت المحكمة المتهم بالسجن لمدة عام لانتحاله صفة نجل خاله.