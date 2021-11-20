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مياة المنوفية تتابع ميدانيا عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع شبين الكوم

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مياة المنوفية تتابع ميدانيا عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع شبين الكوم مياة المنوفية تتابع ميدانيا عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع شبين الكوم

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أكد الدكتور مهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار، مع انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

كما كلف «نجيب» رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ والتي أدت إلى هطول أمطار على أماكن متفرقة بالمحافظة.

أكد اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الامطار وإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.

المصرى اليوم

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