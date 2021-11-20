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بعد استبعادهم من كأس العرب.. 4 وجوه تخلى عنها كيروش مع منتخب

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بعد استبعادهم من كأس العرب.. 4 وجوه تخلى عنها كيروش مع منتخب مصر بعد استبعادهم من كأس العرب.. 4 وجوه تخلى عنها كيروش مع منتخب

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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب اليوم السبت قائمة في بطولة كأس العرب المقررة في قطر.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 من شهر ديسمبر المقبل، في بروفة قطرية قبل بطولة 2022.

واستبعد كارلوس كيروش 4 أسماء من العيار الثقيل من صفوف منتخب مصر اعتادت الجماهير على رؤيتهم في اختيارات المنتخب في الفترات الماضية.

وتربع 4 لاعبين على عرش قائمة أبرز اللاعبين المستبعدين من اختيارات كيروش حيث ذبحهم المدرب البرتغالي في بطولة كأس العرب، وهؤلاء اللاعبين هم:

طارق حامد لاعب وسط فريق

رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز

محمد أبوجبل: حارس مرمى فريق الزمالك.

محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش.

وشهدت القائمة أيضًا غياب نجوم منتخب مصر المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان، وأحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، والذي رغم توقف بطولة الدوري السعودي خلال البطولة رفض ترك اللاعب للمشاركة مع مصر.

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وجاء حرمان اللاعبين الدوليين بسبب عدم إدراج البطولة في الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

الجدير بالذكر أن القائمة التي أعلنها كارلوس كيروش تضم اللاعبين:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- محمود جاد ومحمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح- أكرم توفيق- أيمن أشرف- محمود حمدي الونش- أحمد ياسين- محمد عبدالمنعم ومروان داوود.

في خط الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- محمد مجدي أفشة- إمام عاشور- مهند لاشين- عمر كمال- أحمد رفعت- أحمد السيد زيزو ومصطفي فتحي.

في خط الهجوم: مروان حمدي- محمد شريف- أسامة فيصل وحسين فيصل.

المصرى اليوم

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