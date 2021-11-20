أخبار عاجلة

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب -
الانشاد الديني تفتتح فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالاسماعيلية -
المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بالطرق والكباري بقضية رشوة في الدقهلية -
وزير الطيران يكشف تفاصيل إيقاف حركة الطيران من وإلى جنوب إفريقيا -
بايرن ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني بفوز صعب على أرمينيا بيليفيلد -
وزير التعليم يوضح إمكانية إلغاء امتحان الصف الرابع الابتدائي -
رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز التعريب والترجمة -
بعد رفع قضايا حجر عليه بسبب الميراث.. رشوان توفيق يكشف عن ممتلكاته (فيديو) -
بسبب ابنته.. رشوان توفيق يبكي على الهواء: «أصعب محنة أعيشها» (فيديو) -
مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ جنوب سيناء يلتقي السفير المجري لتفعيل بروتوكول التعاون

Print
محافظ جنوب سيناء يلتقي السفير المجري لتفعيل بروتوكول التعاون محافظ جنوب سيناء يلتقي السفير المجري لتفعيل بروتوكول التعاون

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، سفيردولة المجر «أوندراش إيمرا كوفاشي» لبحث سبل تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مدينة شرم الشيخ بمصر وهيفيزبالمجر، بالإضافة لزيادة عدد السياح القادمين من المجر إلى شرم الشيخ، وتبادل الخبرات في المجال السياحي والبيئي واستغلال العيون الكبريتية المنتشرة في جنوب سيناء، خاصة حمام موسى بطور سيناء. في إطار إضافة منتج السياحة العلاجية بالإضافة لأنواع السياحة الأخرى بالمحافظة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون ودعم السياحة بالمحافظة والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء. وفي ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير المجري مفتاح المدينة في إطار الترحيب وتوطيد الصداقة.

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية، ورجل الاعمال وجدي سعد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب

الانشاد الديني تفتتح فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالاسماعيلية

الانشاد الديني تفتتح فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالاسماعيلية

المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بالطرق والكباري بقضية رشوة في الدقهلية

المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بالطرق والكباري بقضية رشوة في الدقهلية

وزير الطيران يكشف تفاصيل إيقاف حركة الطيران من وإلى جنوب إفريقيا

وزير الطيران يكشف تفاصيل إيقاف حركة الطيران من وإلى جنوب إفريقيا