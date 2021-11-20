محافظ جنوب سيناء يلتقي السفير المجري لتفعيل بروتوكول التعاون

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، سفيردولة المجر «أوندراش إيمرا كوفاشي» لبحث سبل تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مدينة شرم الشيخ بمصر وهيفيزبالمجر، بالإضافة لزيادة عدد السياح القادمين من المجر إلى شرم الشيخ، وتبادل الخبرات في المجال السياحي والبيئي واستغلال العيون الكبريتية المنتشرة في جنوب سيناء، خاصة حمام موسى بطور سيناء. في إطار إضافة منتج السياحة العلاجية بالإضافة لأنواع السياحة الأخرى بالمحافظة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون ودعم السياحة بالمحافظة والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء. وفي ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير المجري مفتاح المدينة في إطار الترحيب وتوطيد الصداقة.

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية، ورجل الاعمال وجدي سعد.