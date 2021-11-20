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شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في احتفالية ختام برنامج «هي تقود She Leads»، للعام الثاني على التوالي، والذي يهدف إلى تقديم الدعم لطالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهم وأفكارهم وتحويلها إلى مصادر دخل ثابتة وذلك عن طريق تدريبات مصممة لتنمية مهاراتهم الشخصية والعملية.

وفي كلمته، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التهنئة والتحية للطالبات المشاركات في البرنامج، موجهًا الشكر لمؤسسة شباب القادة، على سعيها لتخريج كوادر شبابية وتعريف الطلاب والطالبات بريادة الأعمال وتدريبهم ليكونوا فاعلين في المستقبل.

وأضاف شوقي، أن التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال التوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملًا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.

وأشار إلى أن وزارة التربیة والتعلیم بدأت اعتبارًا من یولیو 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتحويل وتطوير التعلیم الفني، حيث تم بناء ھذه الاستراتيجية على خمس ركائز تتمثل في تحسین الجودة عن طریق إنشاء ھیئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعلیم الفني والتقني والتدریب المھني.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من نماذج المدارس التي تم إنشاؤها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في تدريب الطلاب بها بمختلف الأقسام، والتي من بينها مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني إمكانية مشاركة ما تم عرضه اليوم في برنامج (هى تقود) في منتدى شباب العالم القادم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتضمنت الفعاليات جولة لاستعراض منتجات الطالبات المشاركات ضمن المشروع، وما قدمنه من منتجات الجلود والإكسسوارات والملابس وغيرها من المنتجات للمكفوفين والطاقة الشمسية وغيرها من أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والفرق الفائزة هي: فريق tyndall الفائز بالمركز الأول في مجال الابتكارات التقنية، والمركز الثانى فريق sse لطالبات مدرسة الكهربائية بنات بمحافظة الإسماعيلية.

وفاز في مجال الأعمال الفنية اليدوية بالمركز الأول: فريق «متحف»، والمركز الثانى فريق يدوى طالبات مدرسة الكهربائية الصناعية بنات، بالإسماعيلية.

أما في مجال الموضة والأزياء فاز بالمركز الأول فريق «نقش» لطالبات مدرسة القاهرة الثانوية بنات، وفاز بالمركز الثانى فريق «زي» لطالبات مدرسة السلحدار الفنية الصناعية بنات بمحافظة القاهرة.

تقوم مبادرة برنامج التعليم الفني «She Leads»، على جهود شباب تنسيقية الأحزاب، حيث يعد النائب أحمد فتحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وقدمت الفعاليات النائبة دينا عبدالكريم، بمشاركة النائبة سها السعيد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بدأ برنامج التعليم الفني «She Leads» لدعم طالبات التعليم الفني عام 2019، ويعد أحد برامج مؤسسة شباب القادة وأول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني وتعليمهن وتدريبهن وتأهيليهن وتنفيذ مشروعات ترتبط بمجال تخصصهن بعد تخرجهن وذلك تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة ويتم استخدام أحدث أدوات التقييم العالمية لتقييم المهارات والكفاءات لدى الطلاب وتنمية جوانب شخصيتهن المختلفة.

حضر الاحتفالية، من الوزارة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، والنائبة سها السعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.

وزيرا "التعليم" و"الهجرة" ورئيسة يشاركان في ختام فعاليات برنامج She Leads (هي تقود

وزيرا "التعليم" و"الهجرة" ورئيسة يشاركان في ختام فعاليات برنامج She Leads (هي تقود

وزيرا "التعليم" و"الهجرة" ورئيسة يشاركان في ختام فعاليات برنامج She Leads (هي تقود