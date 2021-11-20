متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمراكز شمال قنا

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أجرى المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرى، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المزمع أنشاءها، رافقه الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وحافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وجمال عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا .

السكرتير العام بقنا يتفقد حياة كريمة

تفقد السكرتير العام لمحافظة قنا، عدد من مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية وكذلك مشروعات البنية التحتية بقرى أبوشوشة والقارة بمركز أبوتشت، وقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط، وقرية فاو قبلى بمركز دشنا، مشيرا إلى أن جميع المشروعات يتم العمل بها على التوازى بنسب تنفيذ عالية .

السكرتير العام بقنا يتفقد حياة كريمة

السكرتير العام بقنا يتفقد حياة كريمة

أكد«الطيبى» أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بمتابعة دورية لمعدلات تنفيذ المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة للتأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل بالمشروعات.

السكرتير العام بقنا يتفقد حياة كريمة

يذكر ان مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ٧٢٤ مشروع في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الصحة، الطرق، التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، الزراعة، الشباب والرياضة»، بحجم إستثمارات تصل إلى ١٥ مليار جنيه، ويبلغ نصيب مركز أبوتشت ٢٧٤ مشروعا، ومركز فرشوط ٨٠ مشروعا، ومركز دشنا ١٢٥ مشروعا، وسوف تسهم المشروعات في إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة في قرى الريف بشكل يضاهى الحياة في المدينة.