أخبار عاجلة

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب -
الانشاد الديني تفتتح فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالاسماعيلية -
المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بالطرق والكباري بقضية رشوة في الدقهلية -
وزير الطيران يكشف تفاصيل إيقاف حركة الطيران من وإلى جنوب إفريقيا -
بايرن ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني بفوز صعب على أرمينيا بيليفيلد -
وزير التعليم يوضح إمكانية إلغاء امتحان الصف الرابع الابتدائي -
رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز التعريب والترجمة -
بعد رفع قضايا حجر عليه بسبب الميراث.. رشوان توفيق يكشف عن ممتلكاته (فيديو) -
بسبب ابنته.. رشوان توفيق يبكي على الهواء: «أصعب محنة أعيشها» (فيديو) -
مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«خسائرها أكبر من كورونا».. الطب الوطنية الأمريكية تحذر من جائحة جديدة قد تواجه العالم

Print
«خسائرها أكبر من كورونا».. الطب الوطنية الأمريكية تحذر من جائحة جديدة قد تواجه العالم «خسائرها أكبر من كورونا».. الطب الوطنية الأمريكية تحذر من جائحة جديدة قد تواجه العالم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت أكاديمية الطب الوطنية الأمريكية من أن العالم يواجه خطر اندلاع جائحة جديدة قد تجلب خسائر بشرية أكبر من .

وقالت الأكاديمية في بيان، إنها أصدرت 4 تقارير جديدة بخصوص كيفية الاستفادة من الدروس التي تم استخلاصها من تفشي كورونا في الاستعدادات للتعامل مع تفشي الإنفلونزا الموسمي وجائحة محتملة جديدة للإنفلونزا.

وأوضحت أن جائحة جديدة للإنفلونزا مماثلة لتلك التي حصدت أرواح 50 مليون نسمة في العالم عام 1918 من المحتمل أن تجلب تداعيات أسوأ من جائحة كورونا المتواصلة.

وأشارت إلى أن الإنفاق العالمي على التعامل مع جائحة جديدة يقدر بـ570 مليار دولار على مدى عام منذ نشوبها، بينما يقدر الإنفاق في الاستعدادات المسبقة لجائحة بـ4.5 مليار دولار فقط، وفقا لتقييمات البنك الدولي، وفقا لـ « اليوم».

من جانبه قال رئيس الأكاديمية، فيكتور دزاو، إن الإنفلونزا الموسيمية وجائحة الإنفلونزا الجديدة قد تندلع في أي لحظة، ويجب أن يكون الاستعداد التزاما دائما، ولا يمكن أن يكون من سنة إلى أخرى ومن أزمة إلى أخرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الصحة يكشف تفاصيل المتحور الجديد لفيروس كورونا

وزير الصحة يكشف تفاصيل المتحور الجديد لفيروس كورونا

عبد الغفار: مسحة كورونا قادرة على اكتشاف الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

عبد الغفار: مسحة كورونا قادرة على اكتشاف الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

الصحة: لم نتخط ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الصحة: لم نتخط ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

تسجيل 27 وفاة و4080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 27 وفاة و4080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن