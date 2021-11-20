10 نصائح من الإدارة العامة للمرور للقيادة بشكل آمن أثناء الأمطار

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بعد سقوط أمطار غزيرة بمناطق متفرقة في محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، ومطروح، وشمال سيناء والبحيرة، وزيادة نشاط الرياح، قدمت الإدارة العامة للمرور عددًا من النصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية.

1- قيادة السيارة بسرعة منخفضة، لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة في ظل هطول الأمطار.

2- لضمان وضوح الرؤية، يجب التحكم في موقود السيارة، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة.

3- احرض على مسافة آمانة بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- لا تضغط على الفرامل بشكل مفاجئ.

5- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلاً أو نهارًا.

6- الانتباه جيدًا في ظل القيادة بظروف جوية سيئة.

7- الحرص على استخدام مساحات المطر، لإزالة الأمطار لدى تجمعها على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

8- التهوية الجيدة داخل السيارة، بحيث لا تتكون شبورة مائية.

9- مراعاة عدم استخدام التليفون أثناء قيادة السيارة.

10- لا تسير عكس الاتجاه، وتخطي سيارة أخرى.