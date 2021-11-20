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19 وفاة و3739 إصابة كورونا جديدة

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19 وفاة و3739 إصابة كورونا جديدة 19 وفاة و3739 إصابة كورونا جديدة

جى بي سي نيوز  :-  أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 19 وفاة و3739 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11310 وفاة و905738 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 8.04 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 35232، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 138، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 97، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 786.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 40 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 19 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 39 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2080 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 859195 حالة.

كما أشار إلى إجراء 46526 فحوصات، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11642718 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4069589، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3659199.

جي بي سي نيوز

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