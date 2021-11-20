تامر حسين يدعم هاني شاكر: «اتربينا على أغاني راقيه منه»

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حرص الشاعر تامر حسين على دعم نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بعد قراره الأخير بمنع 20 مؤدي لأغاني المهرجانات من الغناء.

ونشر «حسين» صور لنقيب المهن الموسيقية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليقا قائلاً :«أستاذ هانى شاكر، النقيب المُحترم وتاريخ مُشرف ،إتربينا على أغاني راقيه منه، وراجل مُهذب وذوق، تامر حسين، عزيز الشافعى، جلال حمداوى».

وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على (الشهير بمسلم)، أبوليلة، أحمد قاسم الشهير بفيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».